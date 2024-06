FLÓRIDA: Troféu Melhores do Ano será lançado nos próximos dias pela Folha Regional

Em sua 16ª edição, o Troféu Melhores do Ano, promovido pelo Grupo Folha Regional (Jornal, TV e Sites), será lançado nos próximos dias.

A consulta de opinião pública será iniciada em breve, permitindo que a população escolha os candidatos que receberão o cobiçado troféu.

A entrega dos prêmios, que incluirá um evento corporativo com música ao vivo e outras novidades, está prevista para setembro. Os preparativos já estão em andamento.

É importante destacar que há uma empresa na cidade utilizando o mesmo nome do evento. No entanto, essa empresa não tem nenhuma ligação com o tradicional Troféu Melhores do Ano realizado pela Folha Regional.