OSVALDO CRUZ: Município sedia Capacitação Regional sobre Convênios do Fundo Social de São Paulo

O Fundo Social de Solidariedade de Osvaldo Cruz e a Prefeitura sediaram na passada a “Capacitação Regional sobre Convênios do Fundo Social de São Paulo”. A abertura do evento contou com uma mensagem em telão da Primeira Dama do Estado.

O evento visou o fortalecimento das Escolas de Qualificação Profissional, cuja missão é promover a autonomia e a geração de renda para a população em situação de vulnerabilidade social por meio de cursos gratuitos.

Durante a capacitação, foram discutidas todas as etapas dos convênios, desde a assinatura até a implementação das ações planejadas.

Os tópicos abordados incluíram a seleção dos alunos, contratação de instrutores, montagem da infraestrutura e início das aulas.

Também foram tratadas a finalização das atividades e a prestação de contas que as prefeituras precisam apresentar.

Organizado pela Assessoria Técnica do Gabinete do Fundo Social, em parceria com a Diretoria de Escolas de Qualificação Profissional, este evento foi direcionado aos técnicos municipais responsáveis pelos cursos.