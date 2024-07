Caminhão carregado com lixo tomba na SP-294

Na tarde de hoje, um caminhão carregado com lixo tombou no acesso do km 0 da SPA-571/294, na cidade de Osvaldo Cruz.

De acordo com informações, o motorista perdeu o controle do veículo, que acabou colidindo com a cerca de concreto e danificando várias placas de sinalização. O caminhão ficou tombado na faixa de domínio da via.

Apesar do susto, não houve registro de feridos no incidente. O tráfego também não precisou ser interditado, uma vez que o veículo permaneceu fora da pista principal, permitindo o fluxo normal dos veículos.

A Polícia Rodoviária esteve no local para controlar a situação e garantir a segurança dos motoristas que trafegavam pela área.