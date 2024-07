FLÓRIDA: Polícia alerta para golpe do “falso nude”

A polícia de Flórida Paulista está emitindo um alerta sobre um golpe que está sendo aplicado na cidade e em todo o estado: o “falso nude”.

Este esquema envolve criminosos que, fingindo ser mulheres, iniciam conversas via aplicativos de mensagens com as vítimas. Com o passar do tempo, essas conversas se tornam mais íntimas e incluem a troca de fotos, conhecidas como “nudes”.

Após a troca de fotos, o golpe entra em uma nova fase: o criminoso, que inicialmente se passou por uma mulher, agora assume o papel de vítima. A conversa é transferida para um ambiente que imita uma delegacia de polícia, onde os golpistas que neste momento se passam por delegados, acusam a vítima de ter trocado fotos de cunho sexual com uma suposta menor de idade.

Para evitar a falsa prisão e a exposição pública nas redes sociais e para familiares, os criminosos começam a exigir grandes quantias de dinheiro, solicitando transferências bancárias imediatas. A polícia recomenda que as pessoas evitem este tipo de interação online e, caso se tornem vítimas deste golpe, procurem imediatamente as autoridades competentes para investigar o caso.

Este golpe já fez e continua fazendo vítimas em Flórida Paulista e em várias partes do Brasil.