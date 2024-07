LUCÉLIA: Inaugurada praça de esportes no Parque das Palmeiras

Foi inaugurada no dia 26, a Unidade de Lazer, Esporte e Recreação (ULER) do Parque das Palmeiras em Lucélia.

A esperada obra foi finalizada com sucesso e abrangeu a reforma completa da quadra de futsal, construção de uma pista de caminhada, quadra de street ball, instalação de um novo brinquedo com 6 torres para diversão infantil, modernização da iluminação para segurança noturna, e a inauguração do primeiro campo de futebol médio totalmente iluminado em Lucélia.

O projeto recebeu um investimento total de aproximadamente R$ 600 mil, provenientes de R$ 400 mil do Governo do Estado de São Paulo, somado a contrapartida da Prefeitura Municipal de Lucélia.

Os moradores do bairro Parque das Palmeiras ficaram satisfeitos com o investimento realizado, pois além de revitalizar o local, ainda implantou novidades que irão proporcionar mais esporte e lazer.

A solenidade de inauguração contou com a presença das autoridades municipais do poder executivo e legislativo, bem como de moradores do Parque das Palmeiras.