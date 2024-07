FLÓRIDA: Recapeamento asfáltico beneficia diversas ruas e avenidas da cidade

Após a conclusão da primeira etapa de recapeamento realizada nas ruas e avenidas dos conjuntos habitacionais Morada do Sol e Popular Nova, uma nova fase de serviços foi iniciada na semana passada, abrangendo vias em diferentes regiões da cidade.

Nesta nova etapa foram finalizadas as obras de recapeamento asfáltico em nova etapa realizada pela Prefeitura Municipal de Flórida Paulista, ficando faltando apenas a sinalização das vias.

Nesta nova fase estão sendo beneficiados os trechos das seguintes ruas e avenidas: Prefeito Eder Prando, Wilson Fróio, Maestro David Travesso, Augusto Paschoaleto, XV de Novembro e Manoel Garcia Redondo.

Segundo a Prefeitura de Flórida Paulista, nesta fase de recapeamento foram investidos R$ 700 mil. Esses recursos são do Governo do Estado por intermédio da Secretaria de Governo e Relações Institucionais (R$ 400 mil), Governo Federal (R$ 150 mil), deputado federal Motta (R$ 100 mil) e do deputado federal Gilberto Nascimento (R$ 50 mil).

Destaca-se que o material utilizado no recapeamento é o concreto betuminoso usinado a quente, conhecido como CBUQ. Este material é reconhecido por sua alta eficácia de aplicação e durabilidade, proporcionando uma vida útil prolongada ao pavimento.

O prefeito Fróio agradeceu a parceria com os deputados Motta e Gilberto Nascimento e também agradeceu o governador Tarcísio e o secretário de Governo e Relações Institucionais Gilberto Kassab e seu assessor Carlos Takahashi pela verba viabilizada.