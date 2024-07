DRACENA: Usina de Álcool será reaberta nos próximos meses

A Usina Dracena, que estava desativada há 7 anos, será reaberta nos próximos meses, gerando cerca de 1.200 empregos diretos até a julho de 2025, quando será iniciada a primeira safra. A Multinacional China-Corp, representada pelo grupo brasileiro Wagro Trade, assumiu a sede da usina e já realiza auditorias em todos os maquinários, em preparo para a reativação.

O contrato de compra e venda deve ser celebrado ainda neste mês de julho, com investimentos de R$ 1 bilhão, que serão investidos ao longo de 10 anos, sendo que R$ 300 milhões já serão investidos nos primeiros 20 meses. No local, já há cerca de 20 pessoas trabalhando diariamente, fazendo levantamentos das condições dos equipamentos, projetos de ampliação e analisando possíveis passivos ambientais.

O prefeito André Lemos, acompanhado do vice-prefeito Guido Baggio e o secretário de Desenvolvimento Social, Divanir Ledo, esteve nesta segunda-feira na usina para dar as boas-vindas ao grupo e conhecer a estrutura. No local, foram recebidos pelo Diretor Presidente Wander Cavarzan e pelo Diretor Comercial Adeildo Moraes Silva. Também participaram da comitiva a secretária de Gabinete e Governo, Thauana Joanini, o secretário de Limpeza Pública e Meio Ambiente, Fernando Cardoso, e o engenheiro agrônomo do município Jairo Silva.

Durante a visita, foi possível verificar que os maquinários estão em bom estado, porém devem passar por revitalizações e adequações até julho de 2025, quando será iniciada a primeira safra da unidade industrial. Além de produzir etanol, a unidade também passará por uma ampliação para produzir açúcar a partir do processamento da cana-de-açúcar.

Com a reabertura da Usina Dracena, serão gerados mais de 1.200 empregos diretos no município.