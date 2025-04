Fortes chuvas causam destruição em Pacaembu; moradores relatam prejuízos

As fortes chuvas que atingiram a região na tarde de ontem (3) trouxeram ventos intensos e para Pacaembu, deixando um rastro de destruição e prejuízos em vários bairros da Cidade Paraíso. O bairro Nova Pacaembu foi um dos mais afetados.

Imagens registram casas destelhadas, árvores arrancadas ou quebradas pela força do vento, antenas danificadas e diversos outros estragos.



No bairro Monte Líbano, onde os moradores já enfrentam dificuldades com a falta de pavimentação e ausência de galerias de águas pluviais, a situação se repetiu: lama invadiu residências, deixou moradores ilhados e causou transtornos a quem precisava sair do bairro.

Assustados, moradores relataram nas redes sociais e por aplicativos de mensagens os momentos de tensão e os prejuízos sofridos.

A manhã desta sexta-feira (4) foi marcada pelo esforço dos moradores na tentativa de reconstrução e reparo dos danos causados pelo temporal. (Por: Redação – Fotos: Reprodução / Tony Silva)