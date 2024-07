Centro Universitário abre inscrições para os cursos de pós-graduação

Já estão abertas as inscrições para os cursos de pós-graduação do Centro Universitário de Adamantina.

Os cursos disponíveis são: Multidisciplinar em Saúde Estética (duração de 15 meses – R$ 350 por mês); Gestão em Políticas Sociais e Trabalho Social com Famílias (duração de 12 meses – R$ 280 por mês) e Gestão de Pessoas (duração de 12 meses – R$ 280 por mês); Engenharia de Segurança do Trabalho (18 meses – R$ 300).

No Núcleo de Atenção Psicossocial, são quatro especializações compartilhando o Módulo I: Psicologia da Saúde, Multidisciplinar em Gerontologia, Multidisciplinar em Intervenções em Situações de Violências e Multidisciplinar em Dependências Químicas e/ou Socioafetivas. São cursos com duração de 17 meses cada, sendo que dois podem ser cursados simultaneamente a partir do Módulo II, caso seja do interesse do aluno, custando apenas R$ 147,50/mês, cada curso.

Os interessados podem fazer a pré-matrícula gratuitamente no site da instituição até 02/08/2024, onde também podem ser obtidas mais informações sobre cada curso.