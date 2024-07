Mulher suspeita de furtar celular em bar vai parar na delegacia de Flórida Paulista

Na tarde de ontem, a Polícia Militar de Flórida Paulista foi acionada para atender uma ocorrência de furto em um estabelecimento comercial na cidade.

A vítima, proprietária de um bar, relatou que seu celular Samsung foi furtado enquanto estava carregando próximo ao banheiro do local.

De acordo com ela, a única pessoa presente no bar naquele momento era uma mulher, que pediu para usar o banheiro e saiu em seguida. Logo após a saída da mesma, a proprietária notou o desaparecimento do aparelho.

A equipe policial conseguiu nesta terça-feira (2), localizar e abordar a mulher. Inicialmente, ela negou qualquer envolvimento no furto, mas, ao ser informada de que seria conduzida à delegacia, confessou que havia levado o celular e o escondido em sua residência.

Os policiais se dirigiram ao local indicado pela mulher e recuperaram o aparelho furtado. O telefone foi apresentado no Distrito Policial e devolvido para proprietária.

Já a mulher, foi levada à Delegacia de Polícia, onde os investigadores tomaram conhecimento dos fatos e registraram a ocorrência como furto.