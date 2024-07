FLÓRIDA: Três grandes jogos marcaram a rodada do Campeonato de Futebol Médio

No último domingo (30) aconteceu três jogos emocionantes pelo Campeonato Municipal de Futebol Médio de Flórida Paulista, onde no total foram 15 gols nesta rodada.

No primeiro jogo, o atual líder e único 100%, Império do Corte/Chicão Frutas ganhou de 8 a 1 da equipe do Galáticos F.C. Os gols foram marcados do Dione (2 vezes), Vitor Hugo (2 vezes), Eduardo, Murilo, Ifraim e Matheus, enquando Anderson descontou.

Na outra partida, teve o placar apertado de 2 a 0 a favor do Eletro Lis contra o Amigos do Santin/Bar do Catenga. Os gols foram de Cristiano e Dri.

E no último jogo, mais um duelo com muitas emoções, onde o Cruzeiro do Sul/Posto Borges ganhou de 3 a 1 do Amigos do Fut. Os gols foram de Jair (2 vezes) e José Wilian enquanto Renan diminuiu o placar.

A próxima rodada acontece no próximo domingo (07) e terá mais três partidas que acontecerão no campo da SindFlor (Goiabeira).

O Campeonato Municipal de Futebol Médio é uma realização da Prefeitura de Flórida Paulista através da Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer.

Confira abaixo a classificação atualizada: