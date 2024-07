IRAPURU: Deva Costa tem como prioridades o desenvolvimento econômico e a valorização do funcionalismo

Reportagem do Galera Vermelha

O pré-candidato a vereador de Irapuru, Deva Costa, hoje com 54 anos, trabalha desde os 14 como servidor público na Câmara Municipal de Irapuru. Ele entrou como jovem aprendiz e tornou-se oficial legislativo. Com 40 anos de serviços prestados à população, não é à toa que tem uma de suas principais bandeiras seja a valorização do funcionalismo, especialmente a melhoria salarial.

Em recente entrevista, Deva Costa também falou da preocupação com a geração de oportunidade de trabalho no Município de Irapuru. Leia a seguir:

Quando surgiu a motivação para o lançamento da pré-candidatura?

Milito no PT desde 1985 e, portanto, estamos engajados há décadas. Entre 2005 e 2020 tivemos mandatos petistas. Neste pleito de 2024, o partido terá candidatos e candidatas à Câmara Municipal de Irapuru.

Qual a principal bandeira/ slogan de sua pré-candidatura?

A principal bandeira é a área social, a população mais carente, pois o município não oferece oportunidade de trabalho na iniciativa privada e isso leva a uma série de dificuldades para as famílias.



Cite as três áreas prioritárias acompanhadas das propostas de sua pré-candidatura que pretende apresentar à população nesta pré-campanha?

Além da área social com geração de mais oportunidades de trabalho, nossa proposta também é melhorar as condições salariais do servidor público, melhorar a qualidade de trabalho dos pequenos e médios agricultores e a melhoria do pequeno comércio local.

Como pretende buscar soluções para resolver os principais problemas da cidade?

Unir forças com as demais tendências políticas para atrair investimentos externos da iniciativa privada para o Município, além de buscar maior apoio junto aos governos estadual e federal. Já temos conseguido trazer recursos para Irapuru com a parceria com o ministro Alexandre Padilha e deputados do PT.

Na sua avaliação, quais investimentos do Governo Lula fazem a diferença na vida da população do município?

Principalmente os programas sociais e o apoio à agricultura por meio do Plano Safra. Também são importantes os investimentos na melhoria dos serviços de saúde e distribuição de medicamentos.