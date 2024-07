FLÓRIDA: CLÍNICA CORPUS excelência em saúde e bem-estar

A fisioterapeuta Fernanda Passos Piovezam é a proprietária e profissional responsável pela Clínica Corpus, localizada no coração de Flórida Paulista, na avenida Dr. Paulo Ribeiro Fraga. Com ampla experiência, Fernanda atende pacientes de todas as idades, oferecendo um leque diversificado de serviços voltados à saúde e bem-estar.

Fisioterapia: a Clínica Corpus é reconhecida por suas abordagens eficazes em fisioterapia, ajudando na recuperação e no alívio de dores musculares e articulares.

Pilates: os programas de pilates na Clínica Corpus são projetados para melhorar a força, a flexibilidade e o equilíbrio, sendo adequados para iniciantes e praticantes experientes.

Estética: além de tratamentos de saúde, nutrição, psicológia, fonoaudiologia, geriatria e ortopedia, a clínica oferece serviços estéticos, promovendo o cuidado com a pele e o corpo.

Com um ambiente acolhedor e moderno, a Clínica Corpus se destaca como um centro de referência em saúde e estética da Cidade Amizade, proporcionando aos seus clientes um atendimento personalizado e de qualidade.

Para agendamentos ou mais informações, entre em contato pelo telefone (18) 3581-1256.