FLÓRIDA: Prefeito Fróio entrega projetos de duas pontes metálicas na Defesa Civil

Na semana passada o prefeito Wilson Fróio Júnior esteve na capital paulista cumprindo agenda de compromissos junto aos órgãos do Governo do Estado.

O prefeito Fróio, acompanhado com o secretário de Esportes Luís Aléssio, esteve na Casa Militar de Proteção e Defesa Civil órgão ligado ao Governo do Estado de São Paulo.

Na oportunidade, o prefeito entregou projetos de substituição de pontes de madeiras por pontes mistas de concreto e aço – sendo de estruturas metálicas – em estradas rurais do município, visando garantir melhor segurança e conforto aos moradores da zona rural e ao escoamento da safra agrícola.

Foram entregues projetos para implantação de pontes metálicas em substituição de pontes de madeira na estrada do bairro Capim Fino sobre o Córrego 15 de Janeiro e outra sobre Iracema na estrada FLP-423.

De acordo com o prefeito, os projetos entregues na Defesa Civil têm o aval do secretário Chefe da Casa Civil Henguel Ricardo Pereira e do governador Tarcísio de Freitas, onde inclusive tiveram parecer favorável e já foi solicitado os demais, documentos necessários.

“Agora vamos seguir os trâmites burocráticos para garantir a assinatura de convênios o mais rapidamente possível, sendo que pode acontecer ainda este ano e caso aconteça algum imprevisto, o próximo prefeito já terá assegurado essas pontes”, afirmou o prefeito Fróio.