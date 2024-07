Lucélia participa dos Jogos Regionais de Tupã com 95 atletas

Começa nesta terça-feira, dia 9 de julho, feriado estadual da Revolução Constitucionalista de 1932, os Jogos Regionais, que este ano serão disputados na cidade de Tupã.

A cidade de Lucélia, mais uma vez enviará atletas para competir, nos jogos que reúnem delegações de várias cidades da região.

Este ano, a cidade de Lucélia terá uma delegação com 95 atletas, distribuídos nas seguintes modalidades: dama masculino e feminino; capoeira masculino e feminino; judô masculino e feminino, futebol de campo, futsal, vôlei de praia masculino, vôlei de quadra masculino.

Os Jogos Regionais de Tupã servem como seletiva para vagas nos Jogos Abertos do Interior, que serão disputados no segundo semestre, em data a ser confirmada, na cidade de São José do Rio Preto/SP.

Inicialmente os Jogos Abertos do Interior eram para ser disputados em Presidente Prudente, mas houve mudanças no meio do caminho, e a cidade de São José do Rio Preto, vai receber a competição estadual.