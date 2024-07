FLÓRIDA: Melhores do Ano 2024 terá jantar com reserva de mesas antecipada

Com a conclusão da pesquisa neste domingo, os preparativos com os vencedores já começaram



A 16ª edição do “Melhores do Ano” está prevista para acontecer em setembro e promete ser ainda mais especial. O evento, que celebrará os destaques do ano, será realizado no prestigiado Imperial Eventos e incluirá a tradicional entrega de troféus.

Uma novidade para este ano, introduzida pelo Grupo Folha Regional, é a opção de reserva antecipada de mesas. Isso permitirá que os participantes escolham previamente onde desejam receber seus convidados, garantindo um local privilegiado no salão.

A noite será enriquecida com música ao vivo e outras atrações que assegurarão uma experiência inesquecível para todos os presentes. O “Melhores do Ano” é um evento emblemático na Cidade Amizade, reconhecido por sua elegância e celebração dos talentos locais.

Com a conclusão da pesquisa neste domingo, os preparativos com os vencedores já começaram. Em breve, os nomes dos homenageados serão anunciados oficialmente.

