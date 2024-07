FLÓRIDA: Rodada do Campeonato de Futebol Médio teve jogos movimentados

No último domingo (7), aconteceu mais uma rodada da 4ª edição do Campeonato de Futebol Médio 2024 de Flórida Paulista, que teve como palco o campo da SindFlor (Goiabeira), com três partidas que movimentaram a parte de cima da tabela.

Na primeira partida do dia, a equipe do Galáticos F.C. mesmo com dificuldades no primeiro período ganhou pelo placar de 6 a 2 a equipe do Supermercados Ikeda. Os gols foram de Matheus Lima (3 vezes), Robson, Rian e Fernando para a equipe vencedora, enquanto Fabiano (2 vezes) marcou para o Ikeda.

Logo em seguida teve a emocionante partida entre Cruzeiro do Sul/Posto Borges e Indaiá FC/Planta Cana/Marangoni Transportes. A equipe do Cruzeiro do Sul saiu vencedora por 3 a 1, com gols de Jair, Der e José Wilian, enquanto Marcelo descontou para o Indaiá.

E finalizando a rodada, houve o ótimo jogo entre Eletro Lis e Amigos do Fut. A equipe da Eletro Lis venceu por 4 a 2, comgols de Diego (3 vezes) e Dri, enquanto Gui Ortega e Paulo André descontaram.

O Campeonato de Futebol Médio 2024 de Flórida Paulista terá uma pausa no próximo final de semana, e não acontecerá jogos em razão dos Jogos Regionais, retornando no outro domingo (21), com mais uma rodada com três partidas, que irá acontecer no tradicional Centro Esportivo Dr. Hiroshi Osaki.

Na foto a equipe do Indaia que apresentou com uniforme novo na última rodada.

Confira a classificação a seguir: