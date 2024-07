Definidas as equipes classificadas da Copa Alta Paulista de Veteranos

A Liga Luceliense de Futebol da Alta Paulista, através do presidente Osvaldo da Silva “Pexeiro”, organizadora da 17ª Copa Alta Paulista de Veteranos acima 40 de anos de Futebol Médio, definiu no término décima primeira rodada da primeira fase realizada no domingo (7), no campo da Afucal, os times classificados para próxima fase da competição, as quartas de finais.

No primeiro jogo o Parapuã garantiu sua classificação ao vencer de goleada por 4 a 0 o Catadão dos Véio F.C./ Lucélia.

No segundo jogo, o Flórida Paulista conquistou a classificação e liderança do Grupo – B, com 13 pontos ganhos ao vencer por 3 a 0, o ABC/ Rennô, com os gols marcados por: Milton Vila, Sócrates e Nei.

No fechamento da rodada, o Pracinha F.C. e Associação Cruzvaldense ficaram no empate em 1 a 1.

CLASSIFICAÇÃO

GRUPO – A

San Remo – 14

Parapuã – 12

Osvaldo Cruz – 11

Bastos – 10

Alamandas – 10

Catadão – 3

Mariápolis E.C. – 0

GRUPO – B

Flórida Paulista – 13

Parque Iguaçu – 9

Inúbia Paulista – 8

Pracinha – 8

ABC/ Rennô – 7

Aspumulu – 5

Cruzvaldense – 5

CLASSIFICADOS E CONFRONTOS

Dia 14 de julho

Flórida Paulista X Brahmanos/ Bastos

San Remo X Pracinha

Dia 21 de julho

Parapuã X Inúbia Paulista

CME de Osvaldo X Parque Iguaçu

ORGANIZAÇÃO

Liga Luceliense de Futebol Amador da Alta Paulista.

Presidente: Oswaldo da Silva “Peixeiro”.

-Nas fotos as equipes do San Remo e de Flórida Paulista que se classificaram em 1º lugar de cada grupo