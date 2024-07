Peão que morava em Junqueirópolis morre pisoteado por touro durante rodeio

O peão aguentou os 8 segundos e ao pular do animal, sofreu o pisão na região do pescoço. Fabiano chegou a subir na porteira e ao chegar no fundo do brete, começou a passar mal, momento em que o corpo de bombeiros foi prestar o atendimento. Na sequência ele foi encaminhado ao pronto socorro do hospital da Sias, onde não resistiu aos ferimentos.



Durante a premiação, Fabiano Pinheiro ficou como terceiro colocado na classificação final com 167 pontos, não podendo receber o prêmio, pois estava no hospital, segundo os locutores do rodeio.