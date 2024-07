FLÓRIDA: Verba de R$ 300 mil viabilizada por deputado federal já está liberada

A Prefeitura Municipal de Flórida Paulista recebeu esta semana a confirmação de liberação de uma verba no valor de R$ 300 mil destinada pelo deputado federal Fernando Marangoni.

A verba viabilizada pelo deputado federal atende pedido do vice-prefeito Nei Gazola que é parceiro do parlamentar que tem viabilizado diversas verbas para a região.

De acordo com o prefeito Fróio e o vice-prefeito Nei Gazola a verba destinada pelo deputado Fernando Marangoni será utilizada para aquisição de um veículo van/executiva com 17 lugares, para atender nos serviços de Saúde no atendimento de pacientes que precisam se deslocar para centro médicos especializados na região.

Com um veículo exclusivo para o transporte irá gerar maior conforto e segurança aos pacientes floridenses que necessitam de atendimento especializado.

A Prefeitura de Florida Paulista agora agiliza a aquisição do veículo através de licitação, sendo que a intenção é entregar em até 60 dias.

Mais uma vez o vice-prefeito Nei Gazola agradeceu o deputado federal Fernando Marangoni que tem destinado inúmeras verbas que beneficiam a população floridense em diversos setores.