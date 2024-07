LUCÉLIA: Comtur participa de encontro estadual em São Paulo

Aconteceu no dia 19 de junho no WTC Events Center, na cidade de São Paulo, o 7º Expo Fórum Visite São Paulo e o 1º Encontro Estadual dos Conselhos Municipais de Turismo do Estado de São Paulo, que contou com a participação de representantes de 200 municípios paulistas.

Com o apoio da Prefeitura, o Comtur de Lucélia marcou presença através de seu presidente Igor Terraz Pinto, que foi acompanhado do diretor de Turismo de Lucélia, Fernando Morais dos Santos Alves, e do representante do setor privado, Cleiton Pitarelo.

O evento reuniu grandes nomes do segmento turístico, como Roberto Lucena, secretário Estadual de Turismo; Jorge Lima, secretário Estadual de Desenvolvimento Econômico; Jarbas Favoretto, presidente da Associação Brasileira dos Municípios de Interesse Cultural e Turísticos (Amitur) e avaliador e orientador do grupo técnico do estado; dra. Renata Maria Ribeiro, professora do curso de Turismo de Rosana-SP pela Unesp; Leandro Corrêa, presidente da Associação das Prefeituras da Cidades Estância do Estado de São Paulo (Aprecesp); Vanilson Fickert, secretário técnico da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, dentre outros, que debateram sobre estratégias para o setor e a importância dos Comturs para o desenvolvimento turístico estadual.

Segundo Cleiton Pitarelo, o encontro deu uma nova visão da participação do setor privado no Turismo, além de ter a oportunidade de dialogar e conhecer pessoas de outras cidades, com projetos que hoje são realidades em seus municípios. Ele cita o exemplo de Brotas, que tem muita semelhança com Lucélia e hoje é referência nacional e até internacional no turismo.

De acordo com os participantes lucelienses, “os exemplos observados no encontro encorajam ainda mais os membros do Comtur de Lucélia, pois existe potencial na cidade para o ecoturismo, turismo de aventura, dentre outros, que favorecerão o comércio em geral, já que todos acabam ganhando quando o turismo vai bem”.

As palestras e a troca de experiências serviram para confirmar que Lucélia tem potencial para ser Município de Interesse Turístico (MIT) e depois pode pleitear ser até mesmo Instância Turística. Por ser um órgão deliberativo e consultivo, o Comtur acaba sendo o elo entre o público e o privado e tem fundamental importância para o crescimento do turismo na cidade de Lucélia.

“Volto do encontro extremamente gratificado, por conhecer pessoas do meio turístico, e estimulado a fazer na cidade, tudo o que vi nesse evento capital”, explica Cleiton.

Para Igor Terraz Pinto, o encontro foi uma oportunidade de estreitar relações com autoridades do setor turístico e reafirmar ser o Comtur uma ferramenta importante para que a sociedade tenha voz e ajude o município a fomentar o turismo, que, hoje, é considerado um dos meios mais eficazes para se trazer emprego e renda para uma cidade e região.

“A ideia do Comtur é realizar reuniões periódicas com a comunidade a fim de que todos conheçam o papel do Conselho e o potencial turístico de nossa cidade. Precisamos contribuir ainda mais para o progresso de Lucélia, afinal de contas estamos remando na mesma direção”, disse Igor.