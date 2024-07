FLÓRIDA: Jogadora de futebol feminino Rita Bove visita escola

Rita Bove, jogadora de futebol feminino da equipe do Grêmio de Porto Alegre, retornou à sua cidade natal Flórida Paulista.

Atendendo ao convite da professora de educação física, Patrícia Cabral, Rita Bove esteve na Emef Octaviano José Corrêa, onde interagiu com os alunos, compartilhando suas experiências e inspirando-os com sua trajetória no esporte.

Durante a visita, que ocorreu nesta semana, Rita Bove participou de diversas atividades com os estudantes. Ela jogou futebol com as crianças, organizou competições de embaixadinhas e distribuiu prêmios e autógrafos, proporcionando um momento inesquecível para todos os presentes.

Em suas redes sociais, Rita Bove expressou a emoção de visitar a escola onde estudou na infância. Ela comentou sobre as memórias que reviveu ao caminhar pelas salas de aula, quadra coberta e outros espaços da Escola Octaviano, lugares que marcaram seu início no esporte.

Rita Bove tem uma carreira de destaque no futebol feminino brasileiro, onde defendeu diversos clubes tradicionais como São José, Santos, Cruzeiro e agora o Grêmio de Porto Alegre, sendo um orgulho e exemplo em Flórida Paulista.