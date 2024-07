Prefeitura publica chamamento para contratar realizadora da 61ª Expo Prudente

A Prefeitura de Presidente Prudente, por meio da Seagri (Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento), publicou o edital de chamamento público nº 05/2024 para fins de seleção e contratação de pessoa jurídica ou física para realização da 61ª Expo Prudente, prevista para acontecer entre 12 e 15 de setembro.

O contratado, pessoa jurídica ou física, será responsável por todo o fornecimento da estrutura (equipamentos, insumos, materiais e mão de obra), bem como pela contratação de shows artísticos, conforme descrito no edital, com custo zero para a Prefeitura, não havendo qualquer contrapartida financeira a ser paga pelo município de Presidente Prudente.

Durante o evento, a empresa vencedora terá o direito de exploração comercial do local para a comercialização de gêneros alimentícios, bebidas, camarotes, boate e estacionamento, assim como patrocínios.

Os interessados deverão protocolar os documentos de proposta e habilitação até as 9h do dia 2 de agosto de 2024, no Departamento de Compras, localizado no andar térreo do Paço Municipal, localizado na Avenida Coronel José Soares Marcondes, nº 1.200, Centro. Os envelopes serão abertos às 9h15 do mesmo dia. Informações podem ser obtidas pelo número 3902-4452 ou e-mail compras@presidenteprudente.sp.gov.br.

Todas as informações, regras e critérios de avaliação dos proponentes estão descritos no edital, que já está disponível no Portal da Transparência (presidenteprudente.sp.gov.br/transparencia/documento/28943).