JUNQUEIRÓPOLIS: ACERUVA 2024 acontece de 9 a 12 de outubro com grandes shows e entrada gratuita

Com os shows de Matogrosso & Mathias, Hugo & Guilherme, Guilherme & Benuto, e Bruno Rosa, a Aceruva 2024 será realizada de 9 a 12 de outubro, em Junqueirópolis.

O anuncio oficial do evento foi feito na noite de segunda-feira, 9/7, no Bacana’s Bar, em evento de apresentação da grade de shows e demais atrações à imprensa, organizadores e aos patrocinadores.

Além dos tradicionais pavilhões de exposições: agrícola, comercial e empresarial; a “Mais bela festa do Interior Paulista”, que neste ano completa 24 anos de realização, receberá também mais uma vez a etapa do Rodeio em Touros do Circuito Rancho Primavera (CRP – Tichet Fire).

A tradicional Cavalgada e o Concurso Rainha da Aceruva, que antecedem o início da festa, também estão confirmados para este ano.

E, mais uma vez, a população de Junqueirópolis e os visitantes da região serão contemplados com a Aceruva de portões abertos.