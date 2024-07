Mulher sofre acidente com camionete na SP-294

Um acidente ocorrido na manhã desta sexta-feira (12), na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), no trecho próximo à Vidrosul em Dracena, resultou em ferimentos leves para uma motorista.



A mulher dirigia uma camionete carregada com ovos no sentido Dracena a Panorama quando perdeu o controle do veículo.

Segundo apurado pela reportagem no local, a camionete atravessou o canteiro central da rodovia e colidiu violentamente com uma árvore, capotando em seguida.



Conforme a Polícia Rodoviária, a motorista, cuja identidade não foi divulgada, sofreu apenas ferimentos leves e foi rapidamente socorrida e encaminhada ao Pronto Atendimento Médico de Dracena.

Apesar dos danos materiais significativos no veículo, a carga de ovos foi parcialmente preservada.