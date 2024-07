Programa de Odontologia Hospitalar e Assistencial realiza módulo presencial da Capacitação em Laserterapia

O Programa de Odontologia Hospitalar e Assistencial do Centro Universitário de Adamantina, por meio da pró-reitoria de Extensão (PROEXT), promoveu a Capacitação em Laserterapia com ênfase em Odontologia Hospitalar e seu último módulo foi presencial, em 22 de junho.

No período da manhã, a atividade foi realizada no Laboratório de Habilidades II, bloco V do Câmpus II, e à tarde com atendimentos a pacientes na UTI da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Adamantina.

A capacitação é uma iniciativa do Programa de Odontologia Hospitalar e Assistencial, homologado em fevereiro deste ano na PROEXT e que tem parceria com a Santa Casa de Adamantina, Lar dos Velhos e APAE.

Na coordenação do curso de Odontologia e do Programa de Odontologia Hospitalar e Assistencial, a Prof.ª Dra. Lithiene Ribeiro Castilho Padula avaliou como “excelente” o treinamento ministrado. A Laserterapia é uma ferramenta auxiliar que acelera a melhora do quadro clínico do paciente.

“Quero agradecer à pró-reitora de Extensão, Prof.ª Dra. Liliana Nicoletti, a instituição parceira Santa Casa de Adamantina, a DMC Equipamentos. A capacitação é uma iniciativa do Programa de Odontologia Hospitalar e Assistencial, que envolve ensino, pesquisa e extensão com docentes do curso de Odontologia, alunos, egressos, o qual estou à frente como coordenadora. Agradeço a este Centro Universitário pela confiança em meu trabalho, à minha equipe e, principalmente a Deus que me capacita e honra a cada dia”, afirma.

A docente parabeniza todos os envolvidos, em especial Reyna Aguilar e Aloizio Premoli, que ministraram a capacitação, e a equipe composta pela Prof.ª Dra. Cintia Barbieri, Prof.ª Dra. Adelisa Rodolfo Ferreira Tiveron, Prof.ª Ma. Lívia Maluf Menegazzo Bueno; responsável técnica (RT) da Clínica Odontológica, Cindel Regina dos Santos Oliveira; a coordenadora do Núcleo de Ensino e Pesquisa, Liliane Oliveira Sakano; enfermeira e coordenadora da UTI, Ana Paula Negrini de Oliveira Lima; a auxiliar de laboratório Elisa Jorge F. Basilio; o diretor da Santa Casa, Frei Messias, e toda a gestão do Centro Universitário de Adamantina.

“Agradecemos também ao Colégio Brasileiro de Odontologia Hospitalar e Intensiva no qual estou como membro e aos conselhos Regional e Federal de Odontologia de São Paulo”, finaliza.