FLÓRIDA: Empresa de iluminação pública é criticada por vereadores

A qualidade dos serviços prestados pela empresa responsável pela iluminação pública de Flórida Paulista foi novamente criticada pelos vereadores durante sessão da Câmara Municipal.

Os vereadores professor Rafael, Tiago Ribeiro e Gato do Ovo utilizaram o espaço da tribuna livre para expressar seu descontentamento e apresentar as reclamações da população.

Segundo os vereadores, a empresa tem prestado o serviço de maneira precária, deixando os munícipes desamparados e à mercê da lentidão no atendimento. Em alguns casos, os serviços foram realizados em um dia, mas no dia seguinte as lâmpadas e equipamentos já não funcionavam mais.

“É inacreditável que uma empresa de iluminação pública venha à cidade apenas durante o dia, quando todas as lâmpadas estão apagadas, para verificar os locais que precisam de reparos. É claro que não vão encontrar os problemas e continuarão deixando a população no escuro, ” criticou o vereador Tiago Ribeiro.

O vereador professor Rafael enfatizou que a empresa, além de não prestar um serviço de qualidade, deveria divulgar seu contato de forma clara para que os cidadãos possam solicitar assistência quando necessário.

“O povo de Flórida Paulista paga caro pelo serviço de iluminação pública, que já vem incluído na conta de luz mensal. Seja nos bairros ou no comércio, o valor é significativo, mas o que vemos é uma falta de respeito com os consumidores, ” acrescentou o vereador Gato do Ovo.

Os vereadores afirmaram que continuarão a acompanhar de perto a prestação dos serviços e que vão solicitar informações detalhadas sobre o contrato da empresa com o município, atualmente em vigência.

Vale destacar que por inúmeras vezes a empresa recebeu críticas da população e vereadores, porém, aparenta continuar prestando serviços que não atende a satisfação da comunidade.