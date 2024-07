Emprega Prudente tem mais de 180 oportunidades nesta terça (16); vagas para Grupo Muffato

A seleção para as vagas do Muffato acontecem na unidade do Jardim Guanabara.

O Emprega Prudente, programa da Prefeitura de Presidente Prudente, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedepp), está com 186 oportunidades de trabalho disponíveis nesta terça-feira, dia 16 de julho de 2024.

Os cargos disponíveis podem ser consultados no Mural de Vagas, no site empregaprudente.com.br, plataforma que substituiu o antigo sistema do Balcão de Empregos.

Mais informações sobre o novo sistema podem ser obtidas diretamente no Atende Prudente, por meio do telefone (18) 3399-1100.

Vagas para o Grupo Muffato

O Grupo Muffato também está em busca de novos profissionais para atuarem em suas unidades de Presidente Prudente. Há oportunidades para seis diferentes funções: Agente de Prevenção e Perdas; Repositor de Bazar; Repositor de Mercearia; Repositor de FLV; Operador de Caixa e Auxiliar de Estacionamento, que são destinadas a homens e mulheres.

Os interessados devem comparecer na unidade do Max Guanabara, localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, Nº 7764, Presidente Prudente, CEP 19033-390, nas quartas e sextas-feiras, das 8h30 às 11h30 e das 14h às 17h, e as quintas-feiras, das 14h às 17h.

Confira a lista completa do Emprega Prudente:

Motorista entregador (1)

Auxiliar de Produção (12)

Cozinheiro (1)

Auxiliar de Limpeza (5)

Ajudante de Motorista (3)

Vendedor (4)

Assistente Técnico (1)

Motorista Toco (2)

Ajudante Geral Temporário (90)

Ajudante Geral (1)

Desenhista Industrial Com Especialização em Autocad e Solidworks (2)

Operador de Produção Com Prática em Eletrônica (1)

Auxiliar de Cozinha (4)

Assistente Operacional (1)

Controlador de Acesso Para Estacionamento (1)

Eletricista Industrial (2)

Calheiro (1)

Assistente de Recursos Humanos (1)

Auxiliar de Campo – Jardineiro (1)

Oficial de Manutenção Predial (1)

Servente de Pedreiro (1)

Auxiliar Administrativo (3)

Gerente de Loja (1)

Auxiliar de Manutenção (4)

Almoxarife (1)

Vendedor (5)

Estoquista (1)

Auxiliar de Confeitaria (1)

Mecânico de Produção (5)

Mecânico Moleiro (1)

Auxiliar de Escrita Fiscal (1)

Balconista (3)

Motorista Entregador (1)

Professor de Musculação (1)

Empacotador (2)

Assistente Administrativo (1)

Secretária (1)

Auxiliar em Marcenaria (1)

Consultora de Vendas (2)

Repositor (2)

Assistente de Recrutamento e Seleção (1)

Atendente Sorveteria (2)

Instalador (2)

Auxiliar de Instalador (2)

Vendedor Externo (1)

Auxiliar em Metalúrgica (1)

Auxiliar Operacional (1)

Zelador (1)

Operadora de Telemarketing (2)