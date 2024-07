Copa Alta Paulista de Veteranos tem os dois primeiros semifinalistas

Equipes de Flórida Paulista e Pracinha estão classificadas

Na briga pelas primeiras duas vagas nas semifinais da 17ª Copa Alta Paulista de Veteranos acima de 40 anos de Futebol Médio, as equipes de Pracinha F.C. e Flórida Paulista F.C., garantiram a classificação, em partidas realizadas no domingo (14), na Afucal de Lucélia.

FLÓRIDA PAULISTA

O Flórida Paulista F.C., que jogava pelo o regulamento por melhor colocação no seu Grupo –B, fez seu dever e garantiu sua classificação ao empatar em 1 a 1, contra o bom time do Brahmanos F.C./ Bastos.

Os gols foram marcados por: Milton Vila, no início da primeira etapa marcou para o Flórida Paulista. Enquanto Vagner, empatou no final da segunda etapa, para o Brahmanos F.C./ Bastos.

PRACINHA

O Pracinha F.C., mesmo encontrando dificuldade, contra o bom time do San Remo E.C., garantiu sua classificação, com o único gol, marcado pelo oportunismo do atacante Matheus, que recebeu a bola, ganhou da retaguarda e bateu firme sem chances ao goleiro Lui.

Mesmo com gol marcado aos 15 minutos, da segunda etapa. O time de Pracinha F.C. segurou o resultado com uma forte marcação.

PÚBLICO

Mesmo com muito frio, um bom público esteve presente e acompanhou os dois excelentes bons jogos.

ARBITRAGEM

Aguinaldo Nascimento “Té ” (Lucélia) e Claudemir “Tureba” (Valparaiso)

ARTILHEIRO E DEFESA MENOS VAZADA

O artilheiro da competição é César Alemão – 11 gols (San Remo) e defesa menos vazada e o goleiro Forate (Flórida Paulista) com 05 gols tomados.

PRÓXIMO CONFRONTOS

Os dois últimos confrontos das quartas de finais serão realizados no próximo domingo (21), às 9h00 no Clube do Aspumulu em Lucélia.

No primeiro jogo, a equipe de Parapuã enfrenta Lobos F.C/Inúbia Paulista.

No segundo, CME de Osvaldo enfrenta Parque Iguaçu F.C./ Bangolas Lanches/ Lucélia.

ORGANIZAÇÃO

Liga Luceliense de Futebol Amador da Alta Paulista.

Presidente: Oswaldo da Silva “Peixeiro”.