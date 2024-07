LUCÉLIA: Prefeitura abre concurso público na área da Educação

A Prefeitura de Lucélia, anuncia edital de concurso público que visa a contratação de professor de educação básica I (2) e professor de educação básica II – educação física (1).

Para participar, é necessário que os candidatos tenham ensino médio, superior, licenciatura plena em pedagogia com habilitação específica para os anos iniciais do ensino médio, habilitação específica ou complementação nos termos da legislação vigente, registro no CREF, idade mínima de 18 anos completos e máxima de 74 anos, estejam em dia com as obrigações militares e eleitorais, entre outros.

Sob jornada de trabalho de 33 e 18 horas semanais, os profissionais contratados receberão remuneração mensal de R$ 1.463,47 e R$ 2.368,70, mais acréscimo de R$ 597,78 e R$ 1.410,27, de acordo com o cargo.

INSCRIÇÃO E SELEÇÃO

Mediante ao pagamento de taxa no valor de R$ 12,50, os interessados poderão se inscrever durante o período de 8 a 31 de julho de 2024, exclusivamente via internet, no site Valespe Concursos e Consultoria.

Como forma de selecionar os candidatos, será realizada prova objetiva composta por questões de português, matemática, conhecimentos gerais e específicos, de caráter eliminatório e classificatório, e prova de títulos, de caráter meramente classificatório.

A data prevista para realização da prova objetiva é 18 de agosto de 2024. Em caso de empate na nota final, a preferência será dada ao candidato com idade maior que 60 anos (Estatuto do Idoso).

A validade do concurso público será de dois anos, contado da homologação final dos resultados, podendo haver prorrogação por igual período, a critério da Prefeitura.

Demais informações podem ser obtidas por meio do edital completo disponível para consulta no site da empresa do concurso.