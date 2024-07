OSVALDO CRUZ: Container Pet é instalado ao lado do Posto de Saúde do Jardim Santa Tereza

Quem passou pela Rua Guarantã, entre os bairros Promorar e Jardim Santa Tereza, em Osvaldo Cruz, viu chegando o Container Pet, uma parceria do Município de Osvaldo Cruz com o Governo do Estado.

O “Meu Pet Container” é um programa em parceria de municípios com o Governo do Estado que prevê atendimentos veterinários para cães e gatos, beneficiando as famílias que não têm condições de pagar pelo atendimento.

O Meu Pet Container é formado por uma estrutura com equipamentos e espaço para atendimentos, tudo dentro de quatro contêineres.

O consultório será formado por contêineres com toda estrutura necessária para atendimento a cães e gatos.