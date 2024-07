ADAMANTINA: Daniel Robles lança pré-candidatura a prefeito com presença do vice-governador e autoridades estaduais

Nesta quinta-feira, dia 18 de julho, o PSD (Partido Social Democrático) e o PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) farão o lançamento oficial de Daniel Robles como pré-candidato a prefeito de Adamantina. Na oportunidade também serão apresentados os 20 pré-candidatos a vereador das duas legendas.

O evento tem início marcado para as 19h e será realizado no Anfiteatro ‘Fernando Paloni’, no piso superior da Biblioteca Municipal.

De acordo com as informações enviadas à imprensa e publicada nas redes sociais, autoridades estaduais – como o vice-governador Felício Ramuth e o secretário de governo e relações institucionais Gilberto Kassab além dos deputados Mauro Bragato e Ricardo Madalena – estarão presentes em apoio à pré-candidatura.

Também participarão do lançamento o presidente do Confea (Conselho Federal de Engenharia e Agronomia) Vinicius Marchese e o ex-prefeito de Adamantina Kiko Micheloni, bem como membros das executivas e filiados dos dois partidos.

Engenheiro e atualmente licenciado do cargo de conselheiro federal do Crea/SP em Brasília, Daniel Robles aceitou o convite feito pelo prefeito Márcio Cardim para disputar o comando da Prefeitura – como seu sucessor – nas Eleições Municipais 2024.