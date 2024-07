LUCÉLIA: Sidy Campagnone deve ser oficializado candidato a prefeito amanhã

Convenção acontece a partir das 10h, na Câmara Municipal



Amanhã, 20, a partir das 10h, a Câmara Municipal será o ponto do encontro entre os membros e apoiadores do MDB, para a convenção que deverá oficializar a candidatura de Dr. Sidy Campagnone a prefeito de Lucélia.

Conforme informou Dr. Sidy ao jornalismo Folha Regional, a convenção partidária terá início às 10h, quando também deverá ser oficializado o nome de Beto Lopes, também do MDB, para o cargo de vice-prefeito, além de apresentados os candidatos a vereador.



“Vamos reconstruir Lucélia” é o slogan escolhido pelos partidos para a campanha eleitoral.



“É um momento de bastante expectativa e que deve contar com a presença de amigos, familiares, membros dos partidos e candidatos a vereadores em um verdadeiro encontro da democracia, com foco no melhor para Lucélia”, destacou Dr. Sidy.



O evento é aberto para a participação da população de Lucélia e região.