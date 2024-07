Copa de Veteranos da Alta Paulista tem a disputa das duas últimas duas vagas para as semifinais

Quatro equipes disputam as duas últimas vagas, que restam nas semifinais da 17ª Copa Alta Paulista de Veteranos acima de 40 anos de Futebol Médio.

As equipes lutam pelas duas últimas vagas em jogos pela segunda rodada das quartas de finais, que acontecerá neste domingo (21), no Clube do Aspumulu, a partir das 9h00.

CME DE OSVALDO CRUZ X PARQUE IGUAÇU

No primeiro duelo a CME de Osvaldo Cruz, do atacante Claudemir “Mir” enfrenta o Parque Iguaçu F.C./ Bangolas Lanches, do treinador Paulo Bangola.

PARAPUÃ F.C. X LOBOS F.C./ INÚBIA PAULISTA

No segundo Parapuã F.C., do jogador Rodolfo enfrenta o Lobos F.C./ Inúbia Paulista, do goleiro Alan.

FLÓRIDA PAULISTA E PRACINHA

As equipes de Flórida Paulista e Pracinha, já estão classificadas, para as semifinais, ao eliminar os seus adversários Brahmanos F.C./ Bastos e San Remo E.C./ Adamantina.

ARTILHEIRO

O artilheiro da competição é César Alemão com 11 gols (San Remo).

DEFESA MENOS VAZADA

A defesa menos vazada e o goleiro Forate (Flórida Paulista), com 5 gols tomados.

ORGANIZAÇÃO

Liga Luceliense de Futebol Amador da Alta Paulista.

Presidente: Oswaldo da Silva “Peixeiro”.

-O goleiro Alan, experiência no gol do Lobos F.C./Inúbia Paulista.