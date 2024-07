FLÓRIDA: Campeonato de Futebol Médio retorna neste domingo

Após uma semana de folga para os atletas o 4º Campeonato de Futebol Médio de Flórida Paulista irá retornar neste domingo (21) com mais três partidas no Centro Esportivo Dr. Hiroshi Osaki.

Abrindo a rodada, com partida prevista para iniciar às 8h15, as equipes do Amigos do Santin/Bar do Catenga e Supermercados Ikeda se enfrentam buscando uma vaga na zona de classificação para as quartas de finais.

Logo em seguida na segunda partida do dia entram em campo o Galáticos FC e o Indaiá FC/Planta Cana/Marangoni Transportes irão fazer mais uma grande batalha, visando melhorar suas posições e tentar se aproximar da zona de classificação.

E para encerrar a 7ª rodada acontece a partida entre Amigos do Fut e Império do Corte/Chicão Frutas, este último se encontra na primeira colocação e busca manter seu aproveitamento de 100% até o momento.

A primeira fase está chegando em suas rodadas finais, e cada jogo se torna crucial para se manter entre os 6 primeiros colocados, pegue a calculadora e faças as contas de possíveis resultados e, o mais importante, torça para sua equipe do coração continuar na próxima fase da competição.