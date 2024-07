ADAMANTINA: Lançamento da pré-candidatura a prefeito de Daniel Robles tem a presença do vice-governador e secretário estadual

Na noite de quinta-feira, dia 18, a Biblioteca Municipal de Adamantina foi palco do lançamento da pré-candidatura a prefeito de Daniel Robles.

O concorrido evento, que atraiu um grande público, contou com a presença de figuras políticas de destaque nacional e estadual. Entre os presentes, o secretário de Relações Institucionais do Governo Estadual Gilberto Kassab e do vice-governador do Estado Felício Ramuth. Também marcou presença Vinícius Marchese, presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA).

A cerimônia reuniu diversas autoridades políticas locais, incluindo o prefeito Márcio Cardim, o ex-prefeito Kiko Micheloni, vice-prefeita Dinha dos Santos Gil, ex-reitor da Unifai Paulo Sergio da Silva, alguns vereadores, secretários municipais, funcionários públicos, pré-candidatos a vereadores dos partidos PSD e PSDB, além de vários prefeitos e pré-candidatos a prefeito da região.

Com um discurso focado em propostas de desenvolvimento e melhorias para Adamantina, Daniel Robles destacou a importância da união e do trabalho conjunto para alcançar os objetivos desejados. Finalizou o seu discurso agradecendo os apoios de importantes lideranças de Cidade Jóia, ressaltando que o “melhor de Adamantina é a população, os adamantinenses”.

Em entrevista a TV Folha Regional, o vice-governador Felício Ramuth e o secretário Gilberto Kassab, ressaltaram a administração do prefeito Márcio Cardim e a necessidade de continuidade dos projetos para o crescimento de Adamantina.