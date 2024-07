Emprega Prudente oferece 122 oportunidades de trabalho nesta terça-feira (23)

Os cargos disponíveis podem ser consultados no Mural de Vagas.

O Emprega Prudente, programa da Prefeitura de Presidente Prudente, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedepp), oferece 98 oportunidades de trabalho nesta terça-feira, dia 23 de julho de 2024.

Os cargos disponíveis podem ser consultados no Mural de Vagas, no site empregaprudente.com.br, plataforma que substituiu o antigo sistema do Balcão de Empregos.

Serviço: Mais informações sobre o novo sistema podem ser obtidas diretamente no Atende Prudente, por meio do telefone 3399-1100.

Vagas disponíveis:

2 vagas para Motorista entregador

12 vagas para Auxiliar de Produção

1 vaga para Cozinheira

3 vagas para Auxiliar de Limpeza

1 vaga para Zeladora

1 vaga para Recepcionista

3 vagas para Vendedora

1 vaga para Controlador de Acesso Para Estacionamento

5 vagas para Mecânico de Produção

1 vaga para Mecânico Moleiro

3 vagas para Balconista

1 vaga para Motorista Entregador

1 vaga para Professor de Musculação

2 vagas para Empacotador

1 vaga para Assistente Administrativo

1 vaga para Assistente Operacional

2 vagas para Auxiliar Administrativo

1 vaga para Secretária

1 vaga para Vendedora

1 vaga para Auxiliar em Marcenaria

1 vaga para Marceneiro

2 vagas para Marceneiro Profissional

2 vagas para Consultora de Vendas

1 vaga para Vendedor

3 vagas para Repositor

1 vaga para Assistente de Recrutamento e Seleção

2 vagas para Atendente Sorveteria

10 vagas para Atendente Restaurante

1 vaga para Ajudante Geral

1 vaga para Mecânico Industria

2 vagas para Instalador

1 vaga para Instalador de Pisos Vinílicos e Laminados

2 vagas para Auxiliar de Instalador

1 vaga para Auxiliar de Instalador

1 vaga para Vendedor Externo

1 vaga para Auxiliar em Metalúrgica

1 vaga para Auxiliar Operacional

1 vaga para Zeladoria

2 vagas para Operadora Telemarketing

1 vaga para Assistente Operacional

1 vaga para Oficial de Estrutura Metálica

2 vagas para Ajudante de Estrutura Metálica

2 vagas para Açougueiro

10 vagas para Estagiário ou Auxiliar: Eletricista e Pedreiro

1 vaga para Eletricista Automotivo

1 vaga para Mecânico

1 vaga para Mecânico Agrícola

1 vaga para Analista de DP (temporário 60 Dias)

2 vagas para Analista de Sinistro

2 vagas para Auxiliar de Manutenção

1 vaga para Mecânico

2 vagas para Auxiliar de Tesouraria

1 vaga para Auxiliar de Cuidador

1 vaga para Caixa

5 vagas para Assistente de Marcenaria

1 vaga para Motorista Toco

2 vagas para Ajudante de Motorista

1 vaga para Auxiliar de Veterinária

1 vaga para Assistente de Crediário

1 vaga para Administrativo