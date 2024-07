FLÓRIDA: 7ª rodada do Campeonato de Futebol Médio faz a briga na tabela ficar acirrada

Neste domingo (21) aconteceu a 7ª rodada do 4º Campeonato de Futebol Médio de Flórida Paulista, onde resultados foram importantes para as equipes vencedoras, fazendo a tabela ficar bastante acirrada e desta forma as últimas três rodadas serão cruciais em vários quesitos.

Na primeira partida do domingo, Amigos do Santin/Bar do Catenga venceu por 8 a 2 o time do Supermercados Ikeda. Gols de Maccagnan (3 vezes), Pigari (2 vezes), Renan (2 vezes) e Renz, enquanto Vinicius Marques (2 vezes) descontou. Com isso o Amigos do Santin deixa vivo a esperança de passar para a próxima fase, enquanto o Ikeda não pode mais perder se quiser ter chance de passar.

Na segunda partida, o Galáticos F.C. venceu por 4 a 2 a equipe do Indaiá FC/Planta Cana/Marangoni Transportes. Gols de Fernando (3 vezes) e Rian, enquanto Marcelo e Lu descontaram. Com a vitória o Galáticos ainda sonha com a 2ª posição da primeira fase, mas precisa de uma combinação de resultados para acontecer tal feito, enquanto o Indaiá precisa se atentar se ainda quiser pegar uma posição melhor.

Para finalizar a rodada, o Império do Corte/Chicão Frutas venceu o Amigos do Fut por 5 a 0. Gols de Murilo (2 vezes), Dione, Cássio e Vitor Hugo, com isso o Império do Corte mantém a liderança e o 100% de aproveitamento e está muito perto de ser a primeira equipe a se classificar para as semifinais, enquanto o Amigos do Fut pela primeira vez sai da zona de classificação e precisa vencer sua próxima partida para se tranquilizar no campeonato.

A 8ª rodada acontecerá no próximo domingo (28), e acontecerá mais 3 partidas, novamente no tradicional Centro Esportivo Dr. Hiroshi Osaki, partidas essas que podem movimentar a tabela e garantir classificações e eliminações na edição.

Confira a classificação abaixo: