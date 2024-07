Vinicius domina cenários eleitorais em Marília com ampla vantagem, aponta pesquisa

Pesquisa demonstra a força do nome de Vinicius Camarinha junto ao eleitorado mariliense



POR MARÍLIA NOTÍCIA



Uma pesquisa eleitoral realizada pelo Instituto Paraná Pesquisas entre os dias 19 e 22 de julho

2024, na cidade de Marília, revela um cenário muito favorável para Vinicius Camarinha (PSDB) eleições para prefeito em 2024. O levantamento, registrado no Tribunal Superior Eleitoral, apo larga vantagem do candidato em todos os cenários analisados.

No cenário 1, Vinicius Camarinha atinge 47,6% das intenções de voto, abrindo uma difere expressiva para o segundo colocado, Garcia da Hadassa, que obteve 12,4%. Já no cenário 2 vantagem se mantém: Vinicius Camarinha com 48,3% e Garcia da Hadassa com 12,5%.

A pesquisa demonstra a força do nome de Vinicius Camarinha junto ao eleitorado marilien consolidando-o como o favorito para a disputa eleitoral de 2024.

É importante ressaltar que esta pesquisa representa um retrato momentâneo do cenário eleitora não necessariamente reflete o resultado final das eleições. As opiniões dos eleitores podem mudar longo da campanha eleitoral.

O levantamento, registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-04676/2024, ou 710 eleitores e possui margem de erro de 3,8 pontos percentuais.