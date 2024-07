PACAEMBU: Moradores reclamam de buracos na camada asfáltica no Nova Pacaembu

Moradores do bairro Nova Pacaembu entraram em contato com a reportagem do jornal e site Folha Regional, nas últimas semanas reclamando do grande número de buracos na camada asfáltica do local.

Nossa reportagem esteve visitando o bairro Nova Pacaembu e realmente no loteamento que faz parte do bairro, existem grande número de buracos.

De acordo com moradores os buracos estão há muito tempo, porém sem providencias por parte da Prefeitura.

Em conversa com um morador o mesmo reclamou da demora da Prefeitura em realizar o tapa buracos na camada asfáltica, gerando grande transtornos para quem passa pelo local.

O Loteamento Nova Pacaembu pertence a empresa particular, porém a conservação do local é de responsabilidade da Prefeitura.