Fugitivo de penitenciária da região tenta roubar carro de sargento da PM e é morto a tiros

O sargento PM da reserva Rubens Cláudio Neri, o sargento Neri, ex-deputado estadual, matou o detento Crisóstomo da Silva Alves, de 39 anos, que fugiu da Penitenciária de Álvaro de Carvalho. O indivíduo tentou abordar e roubar o veículo do sargento no sítio dele, localizado na Estrada do Itiratupã (próximo ao Distrito de Jafa), no final da tarde desta terça-feira (23). O bandido percorreu cerca de 25 quilômetros pelo matagal, desde Álvaro de Carvalho até onde foi eliminado.

“Eu estava seguindo pela estrada, devagar, quando ele surgiu armado. Percebi que era uma ação criminosa. Houve troca de tiros. Ele disparou várias vezes na minha direção, mas não conseguiu me atingir. Revidei e acertei ele”, disse o sargento, que estava com uma carabina, ao JORNAL DO POVO.

O detento portava uma pistola 380 que roubou da casa do diretor da penitenciária de onde ele fugiu. O corpo do detento foi recolhido e está no IML do Hospital das Clínicas em Marília.





O CASO

Crisóstomo, que estava sendo chamado de o Lázaro de Álvaro de Carvalho, de alta periculosidade fugiu da Penitenciária daquela cidade no final da tarde desta segunda-feira (22). Ele cumpria pena de 14 anos de reclusão por vários crimes.

Após a fuga, ele invadiu a casa do diretor na Unidade e roubou uma pistola 380, dinheiro e joias. Outra casa, na Fazenda Paraguaçu, também foi invadida pelo fugitivo, de onde ele levou R$ 1.130, roupas, carteira com documentos e chaves de um carro.

A família chegava na casa, por volta das 18h30, quando viu o indivíduo saindo do local. “Não vem que eu tô armado”, disse ele. A casa estava toda revirada e no local o detento deixou roupas femininas que havia levado da casa do diretor da Penitenciária.

Policiais Militares avistaram o fugitivo e chegaram a trocar tiros com ele na tentativa de captura, mas o elemento escapou.