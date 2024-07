FLÓRIDA: Município perdeu 635 eleitores em relação a última eleição

Conforme dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) relacionados às eleições municipais de 2024, 31 cidades da região de Presidente Prudente tiveram diminuição de 3,99% do eleitorado em comparação ao pleito de 2020, que foi a última eleição municipal.

De acordo com o TSE, da região administrativa de Presidente Prudente entre os municípios que tiveram redução no número de eleitores está Flórida Paulista, passando de 8.091 eleitores em 2020 para 7.456 em 2024.

Desta forma Flórida Paulista terá um declínio do eleitorado de 7,85% em comparação com a última eleição na Cidade Amizade, perdendo um total de 635 eleitores.

Já 22 cidades da 10ª RA (Região Administrativa) do Estado de São Paulo apresentaram aumento no número de cidadãos votantes. Entre elas na região está Junqueirópolis, Lucélia, Pracinha, entre outras.

Vale lembrar que terminou no dia 8 de maio o prazo para a emissão do primeiro título de eleitor, transferência de domicílio eleitoral ou de local de votação e regularização de pendências junto à Justiça Eleitoral. Neste mês, desta forma, o TSE apresentou os números já consolidados do eleitorado dos municípios brasileiros que irá às urnas em outubro para eleger prefeito e vereadores.