Condenado a mais de 24 anos de prisão por estupro é preso em Lucélia

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Polícia de Panorama e com apoio operacional da Delegacia de Polícia de Lucélia, prendeu um homem de 64 anos condenado a 24 anos, quatro meses e 15 dias de prisão, em regime fechado, pelo crime de estupro de vulnerável ocorrido em 2012 na cidade de Panorama. A captura ocorreu no bairro Vila Rennó, em Lucélia.

O mandado de prisão, resultante de sentença condenatória definitiva expedida pela 1ª Vara Judicial da Comarca de Panorama em 2021, estava em aberto desde então, pois o homem encontrava-se foragido. Através de um trabalho de investigação e compartilhamento de informações, os policiais civis de Panorama conseguiram localizar o paradeiro do condenado em Lucélia.

Na manhã desta quinta-feira (25), agentes da Polícia Civil de Panorama, com o suporte da equipe de Lucélia, efetuaram a prisão. O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia de Lucélia, onde foi formalizado o cumprimento do mandado de prisão. Ele aguardará audiência de custódia na Cadeia Pública de Adamantina antes de ser transferido para uma unidade do sistema penitenciário adequada para condenados por crimes sexuais.

Os dados da vítima foram preservados devido à natureza sensível do crime.