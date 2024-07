Capotamento deixa vítima ferida e caminhonete destruída

A Polícia Militar de Osvaldo Cruz registrou uma ocorrência de acidente de trânsito com vítima na noite de terça-feira, 23, no bairro Lagoa Azul, área rural do município.

Segundo informações um homem dirigia uma camionete pelo vicinal que liga o município de Parapuã ao bairro Lagoa Azul, quando perdeu o controle de direção vindo a capotar.

A vítima foi socorrida pela Unidade Resgate do Corpo de Bombeiros, até a Santa Casa com ferimentos aparentemente leves.

As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.