FLÓRIDA: Prefeitura executa reforma no posto de saúde do Alto Íris

A Prefeitura de Flórida Paulista realizou uma significativa reforma no prédio do posto de saúde “Manoel Azevedo”, no Distrito do Alto Íris.

O trabalho envolveu uma série de melhorias tanto nas partes internas quanto nas externas da unidade de saúde, proporcionando um ambiente mais seguro e confortável para a população.

Os serviços contemplaram pintura, alvenaria, consertos no telhado, substituição de portas e outros reparos essenciais. Com essas intervenções, a estrutura do posto foi revitalizada totalmente.

Ainda de acordo com a Prefeitura, a reforma irá prosseguir com melhorias nos sanitários, buscando oferecer mais higiene e conforto aos usuários da unidade de Saúde.

Todo o trabalho está sendo desenvolvido pelo Setor de Obras e Serviços da Prefeitura de Flórida Paulista.