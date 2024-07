Adolescente morre afogado em lago de propriedade rural

O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer o adolescente, que foi encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia da cidade. Em seguida, ele foi transferido para o Hospital Regional (HR), em Presidente Prudente, onde foi constatado o óbito.

“O paciente em questão deu entrada no pronto-socorro infantil da unidade às 14h55 desta tarde (25), sendo prontamente atendido pela equipe médica e multiprofissional. Porém, devido à gravidade do quadro clínico, o paciente evoluiu a óbito às 15h05”, informou.

O delegado responsável pelas investigações, Airton Roberto Guelfi, disse que um inquérito policial será instaurado para apurar as circunstâncias do ocorrido. A Polícia Científica foi acionada para fazer a perícia no local.

Nota de pesar

Nas redes sociais, a Escola Estadual Professor Ivo Liboni, de Regente Feijó, lamentou a morte do aluno.

“A E.E. Prof. Ivo Liboni vem por meio deste prestar as mais sentidas e sinceras condolências aos familiares, colegas e amigos do nosso querido aluno Gabriel dos Anjos, do 8C”, publicou.

Despedida

O corpo do adolescente está sendo velado na Casa de Velório Funerária Regente, localizada na Rua José Bonifácio, nº 1001, no Centro de Regente Feijó.

O sepultamento está marcado para esta sexta-feira (26), às 17h.