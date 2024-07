OSVALDO CRUZ: Seguem as obras na área de lazer da antiga Fepasa

Prosseguem a todo o vapor, as obras de recuperação e revitalização da área de lazer da antiga Fepasa (proximidades da antiga estação ferroviária).

A empresa contratada pela Prefeitura para a execução das obras trabalha na execução do projeto que contempla a construção de campo de futebol (grama sintética) e quadras de beach tênis e vôlei de areia, além da reforma dos sanitários e das pistas de caminhada e áreas de convivência em geral. Já o playground para as crianças será instalado ao lado de uma academia toda reformada.

Através de vídeo postado nas redes sociais a Prefeitura Municipal apresentou o andamento das obras de revitalização que deixará o espaço totalmente transformado e em condições de receber a população para a prática de esportes e lazer.

De acordo com a Prefeitura, a pista de caminhada está praticamente finalizada e já está sendo inclusive utilizada pelos frequentadores do local. Agora onde serão construídas as quadras, está recebendo a proteção e cercado de telas.

Vale destacar que algumas melhorias já ocorreram, em outra etapa das obras, como a reforma da concha acústica “Ruy Camarinha de Souza” e a construção dos muros de contenção na pista de caminhada do espaço.

Para a execução desta nova etapa foi assinado convenio com o Governo do Estado que liberou uma verba no valor de R$ 600 mil.

O convênio foi viabilizado por intermédio da deputada estadual Analice Fernandes, e o valor conquistado tem como finalidade a recuperação de toda área de lazer da antiga Fepasa.