ADAMANTINA: Abertas inscrições para novo curso do programa Adamantina Qualifica

Após iniciar em julho o primeiro curso do Programa Adamantina Qualifica, de Barbearia, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico abriu agora as inscrições para os interessados em se formar como Designer de Sobrancelhas. São disponibilizadas 15 vagas

As interessadas devem procurar o CENAIC de Adamantina de forma presencial para efetivar sua participação. É necessário levar documentos pessoais e comprovante de endereço. As vagas são destinadas apenas aos moradores de Adamantina.

A duração do curso é de 16 horas.

O Programa Adamantina Qualifica visa oferecer cursos profissionalizantes conforme a demanda necessária. O programa ainda busca além de oferecer os cursos, também treinar os candidatos para que consigam passar pelas entrevistas e como fazer um currículo. Os currículos irão para o Bolsão de Currículos no Posto de Atendimento ao Trabalhador que irá intermediar com as empresas que buscam por profissionais com as qualificações.

O CENAIC em Adamantina funciona na Alameda Fernão Dias, 751 – Centro. O telefone para contato é (18) 3522-4199. Além do curso de designer de sobrancelha, as aulas do curso de barbearia seguem acontecendo.

O próximo curso, previsto para setembro, é de Operador de Caixa.