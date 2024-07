Exapit 2024 divulga os shows que terá como atração principal Gusttavo Lima

A grade completa de shows da Exapit 2024, em Tupã, foi oficialmente divulgada nos últimos dias, sendo que a maior atração será o show de Gusttavo Lima no domingo, 18 de agosto.

A abertura do evento será marcada pela apresentação da cantora Ana Castela, no dia 14 de agosto, quarta-feira. Na quinta-feira, 15 de agosto, a dupla Bruno e Barretto subirá ao palco para animar o público.

Já no dia 16 de agosto, sexta-feira, o show ficará por conta do grupo Traia Véia. No sábado, 17 de agosto, será a vez de Rio Negro e Solimões, uma das duplas sertanejas mais tradicionais do Brasil. Encerrando a programação, na segunda-feira, 19 de agosto, Maiara & Maraisa se apresentam no palco da Exapit.

Vale lembrar que a entrada para a festa é gratuita todos os dias, sendo que o evento deste ano está sendo considerado um dos melhores de todos os tempos deste tradicional evento da Nova Alta Paulista.

Confira a programação de Shows da Exapit 2024:

14 de agosto, quarta-feira: Ana Castela

15 de agosto, quinta-feira: Bruno e Barretto

16 de agosto, sexta-feira: Grupo Traia Véia

17 de agosto, sábado: Rio Negro e Solimões

18 de agosto, domingo: Gusttavo Lima

19 de agosto, segunda-feira: Maiara e Maraisa