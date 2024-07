FLORA RICA: Convenção oficializa a candidatura de Fabinho e João do Neu, a prefeito e vice

Os partidos PSD, MDB, Republicanos e PSDB, realizaram neste domingo, dia 28 de julho, as 9h30, na Câmara Municipal de Flora Rica convenção municipal.

Na convenção municipal dos quatro partidos foi oficializada a candidatura de Fabinho à prefeito e de João do Neu para vice-prefeito.

Fabinho é o atual prefeito de Flora Rica e desta forma buscará a reeleição no dia 6 de outubro, quando ocorrerá a eleição municipal.

Ainda na convenção municipal foi apresentado os candidatos a vereadores que estarão buscando vaga no legislativo de Flora Rica, para o mandato 2025/2028.

O recinto da Câmara Municipal de Flora Rica ficou lotado com a presença de grande número de famílias e pré-candidatos em geral. “Foi com muita emoção que fui consolidado como candidato a prefeito, ao lado do meu vice João do Neu e dos nossos 20 vereadores. Também quero agradecer imensamente aos partidos PSD, MDB, PSDB e Republicanos pelo apoio e confiança”, afirmou Fabinho.

Em conversa com a reportagem Fabinho ressaltou a importância da união desses quatro partidos em busca de continuar o trabalho que vem sendo realizado em favor da população de Flora Rica, sendo que novos projetos serão apresentados no decorrer da campanha política.

“Gostaria de agradecer de coração a todos que participaram e fizeram da nossa convenção partidária um momento inesquecível. Juntos, vamos construir um futuro melhor para Flora Rica!”, finalizou Fabinho.